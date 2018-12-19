Курганский мэр призвал журналистов пиарить предприятия города: «Кто про них знает?»

16:48 | 21.12.2018

Глава города Кургана Сергей Руденко на сегодняшней пресс-конференции руководства областного центра призвал журналистов заняться пиаром местных предприятий. Такова была его реакция на вопрос о том, сколько производственных организаций открылось в текущем году.



«На самом деле каждое предприятие города, в зависимости от своих возможностей, вкладывало деньги в модернизацию. Они просто об этом не говорят. Давайте их пиарить, — заявил Руденко. — Что у нас было на слуху в течение года? Это то, что на Курганмашзаводе все плохо. На самом деле все не так. А кроме Курганмашзавода и 15 ведущих предприятий есть еще до 1000 предприятий различного уровня, в которых работают до 150 человек. Кто про них знает? О них надо писать, тогда люди будут о них знать».



Мэр обратился к журналистам сделать совместный проект, чтобы познакомить горожан с существующими предприятиями. «Давайте о них напишем. И они вас поддержат, — продолжил Руденко. — Они открыты для диалога и хотят себя показать».