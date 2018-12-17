Прокурор Курганской области получит место заместителя Юрия Чайки

14:22 | 19.12.2018

Фото www.orenprok.ru

Совет Федерации назначит заместителем Генпрокурора России Юрия Чайки главу прокуратуры Курганской области Игоря Ткачева. Вероятно, произойдет это на заседании верхней палаты парламента 21 декабря. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники в Федеральном собрании.



Кандидат заручился поддержкой со стороны бывшего генпрокурора, а ныне полпреда в Южном федеральном округе Владимира Устинова, отмечают источники издания. В 2004–2005 годах Ткачев возглавлял группу по расследованию теракта в Беслане. Это дело находилось на контроле у Устинова и получило его высокую оценку.



Также, по словам собеседника РБК, новый кандидат имеет большой опыт следственной и административной работы и «его компетенции вполне могут быть использованы в любом направлении». Наверняка отмечен и тот факт, что за Ткачевым ходит слава коррупционно устойчивого прокурора.