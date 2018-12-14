Зауральские коммунальщики тратят больше, чем зарабатывают

17:59 | 17.12.2018

Свердловскстат опубликовал данные о деятельности организаций ЖКХ в Курганской области в январе – сентябре 2018 года. По статистике, оказывается, что зауральские коммунальщики работают в убыток: за 9 месяцев они потратили больше, чем заработали.



За этот период доходы от основного вида деятельности организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, составили 10 131,1 млн рублей. Из них на долю жилищных услуг приходилось 1695,3 млн рублей (16,7 %), коммунальных — 8435,9 млн рублей (83,3 %). В структуре доходов от основного вида деятельности доходы от населения и исполнителей коммунальных услуг занимали 68 %.



А вот расходы по реализации жилищно-коммунальных услуг достигли 11 394,1 млн рублей. На жилищные — 1502,5 млн рублей (13,2 %), коммунальные — 9891,6 млн рублей (86,8 %).



Фактические объемы финансирования из бюджетов всех уровней, поступившие на счета организаций, составили 192,0 млн рублей.



Платежи от населения за предоставленные услуги поступили в объеме 7573,1 млн рублей (98,7 % от предъявленных к оплате сумм). На конец сентября 2018 года задолженность зауральцев и исполнителей коммунальных услуг по жилищно-коммунальным платежам, с учетом задолженности за предыдущие периоды, составила 2492,7 млн рублей.