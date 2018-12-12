Зауральский арматурный кластер объединится с аналогичными секторами из соседних регионов

16:57 | 14.12.2018

Правительство Курганской области утвердило соглашение с соседними регионами о создании единого промышленного кластера трубопроводной арматуры. Постановление принято сегодня, 14 декабря.



Сторонами соглашения являются Курганская и Челябинская области, Пермский край, сообщили в пресс-службе губернатора. Каждый регион имеет свой уникальный опыт по производству арматуры. Новый промышленный кластер должен объединить всех участников соглашения, а также помочь предприятиям, входящим в кластер, получать государственную поддержку.



Кроме того, в правительстве области считают, что с созданием кластера увеличится объем выпуска импортозамещающей продукции.