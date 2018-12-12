Зауралец пойдет под суд за избиение любовницы и сотрудника полиции

11:00 | 14.12.2018

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Петуховского района, который обвиняется в применении насилия к сотруднику полиции и в избиении своей сожительницы. Материалы уже переданы в суд.



По информации регионального СУ СКР, 23 ноября в пьяном угаре он набросился с кулаками в ходе ссоры на свою сожительницу. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Но он и здесь продолжил буянить. Оперативный дежурный неоднократно высказывал в адрес зауральца замечания о его поведении, на что тот кулаком ударил представителя власти по лицу.



В ходе предварительного следствия мужчина признал вину полностью и раскаялся в содеянном.