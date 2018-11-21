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Курган: новости дня


12:01 | 22.11.2018

В Шадринске вор со стажем выронил украденный окорок, убегая от сотрудников магазина

До четырех лет лишения свободы грозит жителю Шадринска за грабеж в одном из магазинов города. Накануне мужчина пытался украсть мясо из супермаркета.

По информации УМВД России по Курганской области, в торговом зале магазина шадринец взял окорок массой свыше восьми килограммов. Затем он снял куртку, завернул в нее добычу и отправился к выходу. Заметившие хищение сотрудники магазина попытались задержать вора, но ему удалось скрыться. Убегая от погони, он обронил похищенное мясо на крыльце магазина.

Благодаря видеонаблюдению полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 33-летний местный житель. Его задержали в этот же день и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

© «Вечерние Ведомости»

 


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