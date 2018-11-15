Второго фигуранта уголовного дела экс-начальника УФСИН Зауралья отправили по этапу

14:10 | 20.11.2018

Курганский городской суд вынес приговор второму фигуранту уголовного дела экс-начальника УФСИН Зауралья — гендиректору субподрядной организации ООО «ПромНефтеСтрой» Сергею Двойникову. Бизнесмен получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима за хищение бюджетных средств в особо крупном размере и за пособничество в растрате при строительстве ведомственных объектов.



Как сообщили в СУ СКР по Курганской области, собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Установлено, что возглавляемая Двойниковым коммерческая организация осуществляла субподрядные работы при строительстве режимного корпуса следственного изолятора № 1 в Кургане. Путем обмана и злоупотребления доверием УФСИН России по Курганской области и генерального подрядчика ФГУП УС-3 ФСИН России с июня 2015 года по декабрь 2016 года бизнесмен похитил более 47 миллионов рублей, выделенных в рамках государственного контракта.



По указанию Двойникова были составлены подложные финансово-хозяйственные документы о закупке и поставке на объект строительства материалов и оборудования, предусмотренных проектно-сметной документацией. Данные документы в результате преступных действий обвиняемого в большинстве случаев без проверки подписывались генподрядчиком и государственным заказчиком, после чего оплачивались в полном объеме. Фактически при строительстве режимного корпуса СИЗО использовались и поставлялись более дешевые и менее качественные материалы, не соответствующие необходимым характеристикам.



В период следствия Двойников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Он не только признал вину в совершении инкриминируемых ему деяний, но и подробно рассказал о новых, ранее не известных правоохранительным органам преступлениях, связанных с коррупцией в деятельности бывшего руководства областного управления ФСИН России.



В частности, бизнесмен сообщил, что помог экс-начальнику управления Ильгизу Ильясову в фальсификации финансово-хозяйственных документов о произведенных затратах на строительство жилого дома в селе Иковка для сотрудников и пенсионеров системы уголовно-исполнительной системы. По версии следствия, в 2012 году Ильясов совершил растрату вверенных ему бюджетных средств в сумме более 13 миллионов рублей, выделенных в рамках госконтракта на строительство данного многоквартирного дома. Сейчас его уголовное дело находится на рассмотрении в суде.



Приговор в законную силу не вступил.



Напомним, в начале октября бывший старший инженер группы капитального строительства и ремонта УФСИН России по Курганской области Дмитрий Шумилов был приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за взяточничество. Шумилов проходил одним из главных свидетелей обвинения по уголовному делу своего экс-руководителя Ильгиза Ильясова. Он также в ходе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, но получил более строгий приговор.