В Шадринске пассажирка оказалась в больнице после высадки из автомобиля

11:18 | 20.11.2018

Накануне на улице Ефремова в Шадринске пассажирка автомобиля получила травмы, когда выходила из салона. В машину неожиданно врезалась легковушка.



По данным Госавтоинспекции региона, в районе дома № 20 водитель LADA при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд на стоящий рядом другой автомобиль LADA. В этот момент из задней правой двери остановившейся легковушки выходила пассажирка.



В результате ДТП 53-летняя женщина получила травмы и была доставлена в городской травмпункт.