Ростехнадзор выдал Кургану паспорт готовности к зиме

11:07 | 20.11.2018

Курган получил паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов. Документ подписал заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Федор Волков.



Как уточнили в мэрии, паспорт выдан на основании акта проверки готовности города к отопительному сезону от 14 ноября. Он свидетельствует о готовности всех организаций и объектов жилищно-коммунального комплекса Кургана к работе в условиях зимних холодов.