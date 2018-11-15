Шумков отправляет ревизоров во все больницы Курганской области: «Мне поступают нарекания»

15:10 | 19.11.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поручил проанализировать обоснованность расходов в больницах на ремонт, лекарства, льготное обеспечение пациентов и оборудование. Такое указание он сделал на заседании рабочей группы по проверке эффективности расходования средств в здравоохранении 19 ноября.



По информации пресс-службы главы региона, Вадим Шумков просил учитывать отдельно вопрос обеспеченности жителей лекарствами, которые они должны получать в рамках льготного обеспечения, и отдельным предметом проверки сделать закупки.



«Необходимо посмотреть расходные части сметы, которые связаны с закупками, смотрите три направления, которые мы с вами проговаривали. Первое — деньги, которые поступают по каналу Территориального фонда обязательного медицинского страхования, второе — средства, которые учреждения получают от предоставления платных услуг, и третье — средства, которые идут из областного бюджета», — поручил губернатор.



Также глава региона акцентировал внимание на качестве оказания услуг. Он потребовал отдельно посмотреть на обслуживание пациентов в части обеспеченности лекарствами, на качество оказания услуг. «Мне поступают нарекания в части того, как сотрудники общаются с пациентами», — сказал Шумков.



К проведению проверок будут привлекаться представители профильных региональных ведомств и независимые эксперты. Как подчеркнул врио губернатора, целью проверки является исключительно понимание ситуации в учреждениях, повышение качества оказания услуг населению области.