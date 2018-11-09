В одном из жилых массивов Кургана провели новую линию наружного освещения

17:45 | 15.11.2018

В Кургане завершены работы по устройству еще одной линии наружного освещения. Новые фонари установили в Заозерном жилом массиве на участке от перекрестка улиц Витебского и Илизарова до жилого дома № 137 по улице Молодежи.



По информации администрации города, строительство линии велось в рамках муниципального контракта, ее протяженность составила более 150 метров. В настоящее время линия запущена в эксплуатацию, на световых опорах установлены светильники мощностью 250 Вт.