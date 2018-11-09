Шумков представил правительству Зауралья двух новых заместителей губернатора

17:37 | 14.11.2018

Сегодня, 14 ноября, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков представил членам высшего органа исполнительной власти новых заместителей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.



На должность вице-губернатора по социальной политике назначена Ирина Бугаева. Доктор медицинских наук, врач с тридцатилетним стажем. Работала в Министерстве здравоохранения Свердловской области, занимала разные посты в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО.



Заместителем губернатора назначен Вадим Шумков. Ранее он возглавлял Аппарата правительства Курганской области.