СК просит помочь в поисках пропавшего жителя Кургана

13:06 | 13.11.2018

Следственные органы СКР по Курганской области просят зауральцев помочь в поисках пропавшего жителя областного центра – 37-летнего Константина Сергеева. 14 сентября он вышел из дома по улице Анфиногенова и не вернулся. По факту его безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело.



Приметы: рост средний (160–174 см), плотного телосложения, глаза карие, волосы короткие черные (с лобной и макушечной залысинами).

Был одет в тёмно-синие джинсы и толстовку на молнии, в черную футболку с голубым воротником и черные кроссовки с белыми полосками.



Просьба всем, кому что-либо известно о местонахождении Сергеева, сообщить в следственный отдел по городу Кургану по адресу: ул. Савельева, 18, тел.: 8 (3522) 23-88-31, 23-90-50 или 02.



Фото kurgan.sledcom.ru