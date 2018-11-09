Свой пост покинул вице-губернатор Зауралья по экономическому развитию

12:53 | 13.11.2018

Сегодня, 13 ноября, ушел в отставку по собственному желанию исполняющий обязанности заместителя губернатора и директора Департамента экономического развития Курганской области Константин Ермаков.



Информация об этом появилась на официальном сайте правительства области. Ермаков исполнял обязанности руководителя ведомства с сентября текущего года.



Это уже седьмая отставка в правительстве региона. Напомним, накануне стало известно об отставке и. о. первого вице-губернатора Виктора Сухнева, и. о. вице-губернатора и директора Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Романа Ванюкова, и. о. вице-губернатора по соцполитике Александра Карпова. Высокопоставленные чиновники покинули пост по собственному желанию.



В конце октября уволились и. о. директора Департамента промышленности Александр Константинов и и. о. вице-губернатора по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин. Ушел в отставку и исполняющий обязанности директора Департамента образования и науки Герман Хмелев.