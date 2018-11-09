В Курганской области столкнулись лоб в лоб Hyundai и Subaru: шестеро раненых, один пассажир погиб

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Сегодня утром, 12 ноября, на 281-м километре трассы «Иртыш» в Курганской области произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Hyundai Sonata и Subaru Outback. В аварии один человек погиб, еще шестеро пострадали.По данным Госавтоинспекции Зауралья, водитель Hyundai двигался в направлении областного центра со стороны рабочего поселка Варгаши. При обгоне, не убедившись в безопасности маневра, мужчина совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с Subaru.Пассажирка автомобиля Hyundai получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Оба водителя и 4 пассажира госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших есть 9-летний ребенок. Школьник находился в Subaru Outback на заднем пассажирском сиденье. Полиция предполагает, что он не был пристегнут штатным ремнем безопасности. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.