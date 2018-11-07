По пути в командировку курганские сотрудники МЧС спасли пострадавших в ДТП

18:03 | 9.11.2018

Во время следования в служебную командировку в Щучье сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области стали случайными очевидцами дорожной аварии, которая произошла утром 8 ноября на федеральной трассе «Иртыш». Оказав помощь и дождавшись транспортировки раненых в больницу, они продолжили свой путь.



На дороге столкнулись «КамАЗ» и ВАЗ-2107. Пострадали водитель и две пассажирки «семерки», одна из которых была беременна. Увидев последствия происшествия, следовавшие по этой же трассе 5 сотрудников ведомства во главе с заместителем начальника Управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Романом Петровым сделали остановку.



Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, они вызвали экстренные службы и немедленно приступили к оказанию помощи пострадавшим. Спасатели отключили аккумуляторной батареи от сети аварийного автомобиля, до приезда скорой помощи дали обезболивающее пострадавшим. Затем они помогли медикам извлечь раненого водителя из автомобиля. В результате аварии водитель получил переломы ребер, костей таза и находился в состоянии шока. Пассажирка в положении получила ушибы головы. Вторая девушка ушибла плечо. Спасатели оказали участникам ДТП необходимую экстренную психологическую помощь.



Дождавшись прибытия отделения Мишкинской пожарно-спасательной части и транспортировки медиками пострадавших, сотрудники областного чрезвычайного ведомства продолжили следование в командировку. Беременную женщину увезли раньше неравнодушные работники АО «Транснефть-Урал».



Фото с места происшествия/45.mchs.gov.ru