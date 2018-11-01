Курган: новости дня
11:26 | 6.11.2018
Сити-менеджер Андрей Потапов поблагодарил курганцев за терпение: «Мы пережили крупное отключение воды»
«Мы пережили крупное отключение воды — более двух суток. Всем нам пришлось очень непросто в эти дни, — заявил он. — Благодарю вас за терпение. Сейчас водоснабжение полностью восстановлено. За это время проведена огромная работа по монтажу пяти задвижек большого диаметра на магистральных сетях, что позволит отсекать аварийные участки от труб центрального водоснабжения».
По словам сити-менеджера, также была проведена врезка отремонтированного участка водопровода на бульваре Солнечном протяженностью 1,3 километра и проведен ремонт на Арбинских очистных сооружениях. За эти два дня устранили более 10 аварий на водопроводе и канализационных коллекторах.
Напомним, что с вечера 1 ноября и до утра 4 ноября в Кургане была остановлена работа очистных сооружений водопровода «Арбинка». Без воды остались областной центр и несколько прилегающих к нему микрорайонов. Водоснабжение было восстановлено ранее заявленных сроков: в ночь с 3 на 4 ноября.
© «Вечерние Ведомости»
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