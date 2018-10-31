Погода, которая приводит к гололеду на дорогах, продержится в Зауралье еще три дня

16:07 | 2.11.2018

Госавтоинспекция Курганской области предупреждает водителей об ухудшении ситуации на дорогах из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, на территории региона в предстоящие три дня ожидается колебание температуры с плюсовой на минусовую и дожди.



В ведомстве отмечают, что утром дороги после дождя и понижения температуры воздуха станут скользкими, ухудшится видимость из-за осадков и раннего наступления темноты. Особо опасными для водителей станут дороги вне населенных пунктов.



При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений. А неопытным водителям сотрудники ГИБДД рекомендуют отказаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.



Фото mrpl.city