Курган: новости дня
14:58 | 29.10.2018
Директор Департамента образования и науки Курганской области ушел в отставку
Как сообщает пресс-служба главы региона, врио губернатора Вадим Шумков принял его отставку и поблагодарил Хмелева за вклад в развитие сферы образования и науки Зауралья, проведение на достойном уровне окружного форума «УТРО-2018» и других значимых мероприятий, а также пожелал успехов в дальнейшей работе.
Герман Хмелев возглавил департамент 18 января текущего года. До назначения на должность исполняющего обязанности директора ведомства он занимал пост первого заместителя главы Кетовского района по социальной политике.
Фото don.kurganobl.ru
© «Вечерние Ведомости»
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