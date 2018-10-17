Тариф на вывоз мусора для жителей Кургана определят в декабре

17:42 | 22.10.2018

Тариф для населения Кургана на сбор твердых бытовых отходов будет определен областным Департаментом государственного регулирования цен и тарифов не позднее 20 декабря 2018 года. Об этом сообщалось в ходе встречи руководства администрации города с руководителями управляющих компаний.



Напомним, с 1 января 2019 года начнет действовать новая система регулирования работы с ТБО. За сбор, транспортировку, вывоз, обработку, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов будет отвечать региональный оператор — ООО «Компания «Рифей». На данный момент откорректирована территориальная схема обращения с отходами в Курганской области. Схему планируют утвердить 16 ноября текущего года.



По данным администрации города, региональным оператором пересчитаны потоки движения по области с целью расчета тарифа для населения. Он, по словам исполнительного директора курганского филиала ООО «Компания «Рифей» Юрия Коева, будет определен Департаментом государственного регулирования цен и тарифов региона не позднее 20 декабря 2018 года. С 1 января услуга по сбору и вывозу мусора будет исключена из перечня услуг «верхней строки» в единой квитанции и перейдет из разряда жилищных в коммунальные.



Кроме того, отмечалось, что региональным оператором вся территория города условно поделена на три сектора транспортирования ТКО и сделан расчет количества образуемого мусора: два из них будут проходить через сортировку, один — напрямую на полигон ТКО. По итогам конкурсных процедур «Рифей» выберет возчиков мусора.



Фото kurgan-city.ru