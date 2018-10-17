Активист в костюме Смерти предлагал курганцам выбрать рай или просто сдохнуть

15:53 | 22.10.2018

В Кургане активист в костюме Смерти предлагал прохожим сделать выбор: попасть в рай или просто сдохнуть. О проведении одиночного флешмоба сообщил паблик «Очень мертвый. Новости с холма» в социальной сети «ВКонтакте».



На улицах города человек в костюме Смерти предлагал вписать себя в тетрадь с надписью «Рай» или в тетрадь с названием «Просто сдохнуть». Как утверждается в паблике, большинство опрошенных вписали себя во вторую тетрадь. Также активист сделал некоторые примечания к своему исследованию.



«Окружающие далеко не такие няшки, как вы считаете. К слову, сегодня, вписывая себя в тетрадь «Рай», умудрялись вписать в тетрадь «Просто сдохнуть» своих бывших, родственников и коллег по работе... P. S. Как и ожидалось, за минувшее тысячелетие ваша природа ничуть не изменилась. Как говорится, homo homini lupus est», — пишет активист.



Напомним, на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин затронул тему возможного применения кем-либо ядерного оружия. «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заявил глава государства.