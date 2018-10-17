Власти Кургана усиливают меры безопасности в учебных учреждениях города из-за трагедии в Керчи

11:12 | 22.10.2018

В связи с трагедией в Керченском политехническом колледже власти Кургана взялись за повышение уровня безопасности жителей города. Сити-менеджер Андрей Потапов поручил директорам учреждений социальной сферы усилить меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях, а также провести с обучающимися и воспитанниками соответствующие беседы. Об этом он доложил на аппаратном совещании в администрации города.



Также, по словам заместителя начальника УМВД России по городу Кургану Вадима Ищенко, во всех учебных заведениях сотрудники органов внутренних дел проводят специальные профилактические обходы, беседуют с руководством о мерах безопасности, проверяют охрану в зданиях. Кроме этого, в задачи полиции входит обеспечение охраны общественного порядка во время проведения различных городских мероприятий, в том числе и с участием детей.



Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство. Студент 4-го курса 18-летний Владислав Росляков устроил взрыв и хладнокровно расстрелял оказавшихся у него на пути сверстников и преподавателей, а потом покончил с собой в библиотеке. От рук юноши погиб 21 человек. Число госпитализированных людей выросло до 47, а общее количество пострадавших насчитывает 73 человека.