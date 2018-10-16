После кражи документов томич бомжует в Кургане два года. «Люди, спасите Андрея!»

17:45 | 18.10.2018

Бездомный житель Томска несколько лет бомжует на улицах Кургана. К такой жизни он пришел после того, как у него украли все документы два года назад. О беде мужчины рассказала подписчица группы «Инцидент|Курган» в социальной сети «ВКонтакте» Юлия Курочкина. Девушка взывает к горожанам: «Люди, спасите Андрея!»



Юлия заметила мужчину на остановке «Детская поликлиника» на улице Савельева и не смогла пройти мимо. «Смотрю, жует мужичок печенюшки. Купила ему пиццу в ларьке горяченькую. Редко таким помогаю, но он был с большим чемоданом, не пропитый. Разговорились», — пишет девушка.



По словам бездомного, он приехал в Курган из Томска на заработки, но компания развалилась, документы украли. Теперь он два года скитается по городу, перебивается временными заработками и живет на улице.



«Полиция ничего не сделала по поводу его заявления о краже документов, — утверждает Юлия. — Родители умерли в начале 2000-х. Семьи нет. Если увидите его, не проходите мимо, купите ему горячего чая. Начинается зима. Если есть у кого штаны теплые или обувь, подарите, пожалуйста. Каждый может оказаться в трудной жизненной ситуации. Андрей ждет помощи, он надеется на чудо! Фамилия его Иващенко, ему 40 лет».



Фото «Инцидент|Курган»