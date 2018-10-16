Жители Кургана соберутся в Детском парке, чтобы почтить память жертв массового убийства в Керчи

15:51 | 18.10.2018

В субботу, 20 октября, в Детском парке Кургана жители города соберутся на траурную акцию «Керчь. Мы скорбим вместе с тобой». Информация была опубликована сегодня в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».



«Все желающие зауральцы и гости города могут прийти и почтить память погибших в страшной трагедии, которая произошла 17 октября в Керченском колледже», — информируют организаторы. Начнется траурная акция в 15 часов у скульптуры «Детство». С собой можно принести свечи и цветы в память о погибших студентах и взрослых.



«Курган, не оставайся в стороне и не будь равнодушным. Такое может произойти в любом городе мира», — пишут организаторы.



Днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство. Число жертв одиночного стрелка, по последним данным, достигло 21 человека. При этом 12 из погибших студентов были несовершеннолетними. В больницах остаются более 40 пострадавших.



Устроил взрывы и расстреливал людей студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке. Следствие полагает, что молодой человек покончил с собой. Возбужденное СКР уголовное дело по статье «Терроризм» переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).