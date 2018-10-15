Курганская фермерша получила срок за мошенничество при получении крупного гранта

14:33 | 17.10.2018

Курганский городской суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно главу фермерского хозяйства за мошенничество в особо крупном размере при получении гранта. Также она признана виновной в легализации денег, полученных преступным путем.



Как сообщили в областной прокуратуре, летом 2015 года женщина обратилась в Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с заявкой на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров для получения гранта на создание и развитие крестьянского хозяйства. При этом она указала ложные сведения о намерении разведения в Половинском районе Курганской области крупного рогатого скота.



Уже 30 июня конкурсная комиссия приняла решение о предоставлении ей гранта в размере около 1,5 млн рублей. Получив деньги, фермерша составила фиктивные договоры купли-продажи 38 голов крупного рогатого скота, которые предоставила в департамент в качестве подтверждения обоснованности расходования выделенных ей из бюджета денег на целевое использование.



Средства женщина израсходовала на нужды, не связанные с деятельностью крестьянского хозяйства.



На судебном заседании подсудимая свою вину не признала. Причиненный государству ущерб она не возместила.



Приговор суда в законную силу не вступил.