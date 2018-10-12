В Зауралье столкнулись BMW и Toyota с прицепом: один человек погиб, трое ранены

15:44 | 15.10.2018

В Щучанском районе Курганской области днем 14 октября при столкновении легковых автомобилей BMW 520 и Toyota погиб пассажир, три человека получили травмы.



По предварительной информации Госавтоинспекции, авария произошла около 12 часов 50 минут на 88-м км федеральной трассы «Иртыш». На дороге 41-летняя автоледи допустила занос BMW. Машину выбросило на встречную полосу, где в нее влетел автомобиль Toyota с прицепом. Удар пришелся на правую сторону BMW.



В результате ДТП 45-летний пассажир BMW погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Его водитель, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota получили различные травмы.



Фото гибдд.рф