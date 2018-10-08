Департамент ЖКХ Зауралья опубликовал график запуска тепла в дома

14:45 | 12.10.2018

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области подготовил и опубликовал график запуска тепла в дома региона. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте правительства Зауралья.



Как пояснили в пресс-службе губернатора, график основан на данных, которые были предоставлены администрацией Кургана, главами муниципальных образований, ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, ТСЖ и др.



Отметим, что на своем первом заседании правительства региона врио губернатора Вадим Шумков дал поручение опубликовать такой график.



Кроме того, в ведомстве и в Государственной жилищной инспекции открыты горячие телефонные линии по вопросам запуска отопления. Телефоны горячей линии в Департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ: 8 (3522) 49-89-18, 49-89-14. Телефон горячей линии в ГЖИ: 8 (3522) 43-21-45.