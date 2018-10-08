В Курганской области мотоциклист погиб после столкновения с BMW Х5

11:43 | 10.10.2018

В Курганской области погиб водитель мотоцикла. Авария произошла ночью 9 октября на 442-м километре дороги Макушино — Частоозерье — Бердюжье.



По информации регионального УГИБДД УМВД России, столкнулись BMW Х5 и мотоцикл «Иж Юпитер» под управлением 21-летнего жителя Частоозерского района. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. 37-летний водитель BMW не пострадал.



Сотрудники полиции установили, что молодой человек управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения. Транспортное средство не было зарегистрировано в установленном законом порядке.



Фото гибдд.рф