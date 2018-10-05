Моор и Шумков договорились о развитии сотрудничества двух регионов

16:55 | 8.10.2018

В понедельник, 8 октября, врио руководителя Зауралья Вадим Шумков в ходе рабочего визита в Тюмень встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором.



В пресс-службе главы соседней области сообщили, что в ходе встречи руководители выразили уверенность в развитии сотрудничества двух регионов и реализации совместных проектов.



А недавнее назначение Шумкова его бывший начальник назвал ответственным этапом в жизни любого управленца. «Не сомневаюсь, ваши личные качества и огромный опыт работы, полученный в Тюменской области, где вы добились серьезных результатов в привлечении инвестиций, создании благоприятного бизнес-климата, позволят вам решить поставленные президентом задачи», — высказался Александр Моор.



Он пожелал коллеге успехов на новом посту, энергии, сил и удачи для воплощения в жизнь всех амбициозных планов и преобразований на благо жителей Курганской области.



Фото пресс-службы губернатора Тюменской области