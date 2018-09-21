Курганец подобрал потерянный телефон и украл деньги с банковской карты владельца

15:13 | 25.09.2018

Жителю Кургана грозит до 6 лет лишения свободы за то, что он подобрал потерянный смартфон и украл с помощью установленного на устройстве мобильного предложения деньги с банковской карты владельца.



Телефон потерял 30-летний житель города на улице Отдыха, когда возвращался домой на такси из ресторана. Подвыпивший мужчина случайно уронил на землю мобильный телефон, когда выходил из машины. Спустя некоторое время он обнаружил пропажу и обратился в полицию.



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области, полицейские выяснили, что потерянный телефон нашел и присвоил случайный прохожий — 30-летний неработающий житель города.



«Вместо того, чтобы попытаться найти владельца имущества или сообщить о находке в полицию, гражданин оставил телефон себе. Помимо этого, он воспользовался мобильным приложением, установленным на телефоне, и похитил с банковской карты потерпевшего денежные средства в размере восьми тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.



По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято.