Роспотребнадзор Зауралья: заболеваемость ОРВИ ниже порогового уровня

16:01 | 24.09.2018

В Курганской области по результатам еженедельного мониторинга заболеваемости острыми респираторными инфекциями за 38-ю неделю зарегистрировано 4432 случая ОРВИ, в том числе 1910 случаев отмечено в Кургане. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



При этом в ведомстве пояснили, что заболеваемость находится ниже порогового уровня. А проведенные на прошлой неделе лабораторные исследования на базе областного Центра гигиены и эпидемиологии показали, что циркулируют вирусы негриппозной этиологии.



Иммунизация против гриппа в области продолжается. В настоящее время привиты 139 490 человек, что составляет 16,5 % от населения региона. Всего же планируется привить не менее 45 % населения. Вакцинация против гриппа будет проходить до середины ноября.



В ведомстве отмечают: формирование иммунного ответа на введение вакцины достигает максимума на 14-й день. Защита сохраняется в течение 7–9 месяцев. Также нужно помнить, что вакцина против гриппа защищает только от гриппа, а не от всех простудных заболеваний и других вирусных инфекций.