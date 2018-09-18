В Кургане водитель Renault Logan насмерть сбил пенсионерку на «зебре»

11:38 | 20.09.2018

В областном центре Зауралья вечером 19 сентября в районе дома № 177 по улице Куйбышева в аварии погибла пенсионерка.



По предварительной информации Госавтоинспекции, 32-летний курганец, управляя автомобилем Renault Logan и двигаясь со стороны Бурова-Петрова в сторону Половинской, допустил наезд на 64-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте аварии. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.