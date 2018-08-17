В Курганской области грибник отравился маслятами

16:45 | 20.08.2018

В Курганской области зарегистрирован первый в этом году случай отравления грибами. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, пострадал житель Кургана. Грибник съел собранные в лесу маслята.



Ежегодно пик отравлений грибами в регионе приходится на конец лета — начало осени. В 2017 году было зарегистрировано 10 случаев отравлений грибами с 13 пострадавшими взрослыми.



В управлении предупреждают: грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.



Чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать меры предосторожности, в частности:

- собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;

- собирайте грибы в плетёные корзины — так они дольше будут свежими;

- собирайте только хорошо знакомые виды грибов;

- срезайте каждый гриб с целой ножкой.



Грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам. Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно.



Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.



Чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать — очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из плодового тела гриба. Только после этого можно грибы использовать для приготовления блюд.