Жителю Зауралья грозит срок за хук полицейскому в машине ДПС

14:04 | 17.08.2018

В ближайшее время перед судом предстанет 31-летний житель Варгашинского района, обвиняемый в применении не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следственные органы СКР по Курганской области завершили расследование уголовного дела зуральца.



По версии следствия, в конце июня наряд ДПС остановил на одной из улиц поселка Варгаши автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель. В салоне служебной машины, когда инспектор дорожно-патрульной службы составлял протокол об отстранении водителя от управления транспортным средством, пьяный мужчина ударил сотрудника полиции по голове. В ходе предварительного следствия он признал свою вину в нападении на инспектора.



Максимальное наказание, которое может назначить зауральцу суд, — лишение свободы на срок до 5 лет. В лучшем случае мужчина отделается крупным штрафом или принудительными работами.