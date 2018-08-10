Шадринский автоагрегатный завод расширяет линейку выпускаемой продукции и развивает отношения с партнёрами из США

12:14 | 17.08.2018

Фото: Пресс-служба УГМК

Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ), входящий в машиностроительный комплекс УГМК, поставил в США новый блок охлаждения повышенной мощности и необычной конструкции. Теплообменник предназначен для генераторной установки с газовым двигателем производства компании Generac Power Systems, с которой предприятие сотрудничает на протяжении нескольких лет.



Первый подобный блок увидел свет в 2016 году. Рекордсмен габаритами 1,84 на 2,34 метра и весом 303 килограмма предназначался для генераторной установки мощностью до 900 киловатт, оснащённой газовым двигателем объемом 33,9 литра.



«Изделие было доставлено за океан, успешно прошло испытания, и в настоящее время мы получили одобрение на запуск его серийного производства. После этого американская сторона направила запрос на изготовление ещё одного блока-гиганта, но уже для установки с дизельным двигателем. Габариты у него такие же, а вот конструкция отличается. Блок состоит не из радиатора и охладителя наддувочного воздуха, а из двух больших радиаторов», – рассказал начальник отдела внешнеэкономических связей АО «ШААЗ» Андрей Кибанов.



Всего в настоящее время ШААЗ поставляет в США более двадцати типов теплообменников для генераторов с различными типами двигателей. По итогам 2017 года объем поставок продукции АО «ШААЗ» в США составил 2,4 млн долларов.



Развивая сотрудничество, предприятие разрабатывает по заказу американской стороны новые виды изделий. Так, перспективным является освоение выпуска миниатюрного масляного радиатора, применяемого в бытовых генераторах. Осенью этого года в США планируется отправить опытную партию этих изделий.