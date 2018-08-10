В Кургане закроют несколько перекрестков из-за строительства дороги на Бурова-Петрова

17:05 | 16.08.2018

В связи с первым этапом строительства дороги по улице Бурова-Петрова с 16 августа частично закрыто движение транспорта на пересечении улиц Гоголя, Бурова-Петрова и Карла Маркса. Об этом информирует горожан администрация Кургана.



Перекресток улиц Гоголя и Бурова-Петрова закроют до 6 сентября, Бурова-Петрова и Карла Маркса — до 1 сентября. Полностью движение по улице Бурова-Петрова вдоль домов № 60 и 62 будет закрыто до 20 октября. Кроме того, с 1 сентября и до 20 октября перекроют движение на пересечении улиц Карла Маркса и Бурова-Петрова.