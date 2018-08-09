В Катайске переехавший полицейского свердловчанин получил 6 лет «строгача»

10:50 | 10.08.2018

Фото: gaibrest.by

В Катайске суд приговорил жителя города Каменск-Уральский, который переехал на машине полицейского, к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).



Как пояснили в прокуратуре Курганской области, суд учел при вынесении приговора предыдущие судимости свердловчанина. Также он лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.



Судом установлено, что 3 февраля 2018 года пьяный водитель оказал грубое сопротивление полицейским, которые пытались его остановить. Когда представитель власти открыл дверь в салон, свердловчанин нажал на газ и протащил державшегося за рулевое колесо инспектора ДПС около 80 метров. Также он наехал на участкового уполномоченного полиции, стоявшего перед автомобилем.



Приговор в законную силу не вступил.