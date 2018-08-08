В Зауралье только одна компания обезвреживает отходы II класса опасности

13:32 | 9.08.2018

В Курганской области существует лишь одна организация, обезвреживающая отходы II класса опасности и извлекающая из них компоненты для повторного использования. Такие данные приводит региональное отделение Общероссийского народного фронта, которое начало мониторинг предприятий, работающих на территории Зауралья с отходами I–IV классов опасности.



При этом отходы поступают из других регионов, а собственный опасный мусор на территории области в необходимых объемах не перерабатывается, отметили в пресс-службе регионального ОНФ.



В ходе рейдов общественники побывали на нескольких предприятиях в Кургане. Одно из них занимается сбором, накоплением и утилизацией отходов III и IV классов опасности, а другое обезвреживает отходы II класса и демонтирует их элементы для повторного использования. Активисты ОНФ зафиксировали отсутствие полной загруженности мощностей данных объектов, но отметили желание организаций расширять спектр своей деятельности в сфере раздельного накопления и утилизации опасных отходов производства и потребления.



«Собирая данные из разных источников, мы создаем актуальный реестр организаций, осуществляющих деятельность с опасными отходами. При этом мы проверяем, ведется ли такая деятельность фактически, или же предприятия лишь только имеют соответствующие лицензии. Это важно для понимания реального положения дел в каждом регионе», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курганской области Мария Колчеданцева.



Фото onf.ru