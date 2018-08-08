В Кургане годовалая девочка выпала из окна. Забралась по дивану на подоконник и вывалилась

11:57 | 9.08.2018

Следственные органы СКР по Курганской области проводят проверку по факту очередного падения маленького ребенка из окна в Кургане. Несчастный случай произошел утром 8 августа. Годовалая девочка упала на асфальтированную площадку возле дома из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже.



Очевидцами происшествия стали жильцы дома, находящиеся в тот момент на улице. С травмами разной степени тяжести ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время состояние девочки стабильное, рассказали в следственном управлении.



Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия. На данный момент известно, что стоящий рядом диван дал возможность ребенку за считаные минуты самостоятельно забраться на подоконник. Окно было открыто.



Фото kurgan.sledcom.ru