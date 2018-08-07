В Зауралье братья угнали автомобиль у коллеги и поехали на свидание

18:06 | 8.08.2018

В Курганской области накануне два брата угнали у своего коллеги автомобиль после веселого застолья и отправились на свидание. Но ночной вояж не удался.



Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, после выпивки с коллегами хозяин дома уснул. Его гости, два брата из Мишкино, решили воспользоваться ситуацией. Они взяли ключи от машины и поехали к своей знакомой в соседний населенный пункт. Доехать до подруги им не удалось из-за дорожной аварии, которая произошла по вине одного из братьев.



Пьяных угонщиков задержали на месте ДТП и доставили в отдел полиции. В аварии никто не пострадал. Автомобиль с механическими повреждениями помещен на спецстоянку.



По факту угона возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.