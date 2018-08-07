Синоптики прогнозируют в Зауралье сильные дожди, грозы и шквалистый ветер

16:28 | 8.08.2018

Курганский ЦГМС прогнозирует 9 августа в большинстве районов Зауралья дожди от небольших до сильных. Местами пройдут грозы и град. Ветер западный и юго-западный со скоростью 7–12 м/с. Днем отдельные порывы могут достигать до 17–22 м/с. Температура воздуха ночью в четверг составит плюс 12–17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 22–27 градусов.



На последующие два дня, 10 и 11 августа, будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В пятницу ночью будет плюс 10–15 градусов. Днем воздух прогреется только до 16–21 градуса тепла. Ветер подует северный со скоростью 5–10 м/с, ночью — до 15 м/с. В субботу ночью температура воздуха составит плюс 8–13 градусов, днем — от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ветер северный со скоростью 5–10 м/с.