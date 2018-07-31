В Зауралье закончили строительство сети вещания цифрового эфирного телевидения

16:48 | 2.08.2018

В Курганской области закончено строительство сети вещания цифрового эфирного телевидения. Об этом заявил первый вице-губернатор Виктор Сухнев в ходе заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО Николае Цуканове.



Охват населения цифровым эфирным телевещанием на сегодняшний день составляет 98,4 %, уточнили в пресс-службе главы региона. Напомним, в январе 2019 года в России пройдет полномасштабный запуск цифрового эфирного телевещания и начнется сокращение аналогового сигнала. «Цифра» даст людям бесплатный доступ к 20 телевизионным и трем радиоканалам в хорошем качестве. Государство с нового года перестанет субсидировать телеканалы по распространению аналогового сигнала в городах, где проживает менее 100 тысяч человек.



Также в правительстве региона сообщили, что на совещании говорилось о необходимости людям заранее позаботиться, чтобы их телеоборудование оказалось способным принять цифровой сигнал — это должны быть телевизоры не позднее 2012 года выпуска или цифровая приставка (цена на которую, кстати, начинается от 500 рублей). Сейчас определяются критерии отнесения граждан к категории лиц, нуждающихся в мерах социальной поддержки при обеспечении пользовательским оборудованием для приема эфирного цифрового телевизионного сигнала на территории Курганской области.



Полпред Николай Цуканов отметил, что на Урале есть все предпосылки вовремя перейти на цифровое эфирное вещание. Он также акцентировал внимание на необходимости информирования граждан о возможностях нового телевидения, способах перейти на него.



Фото kurganobl.ru