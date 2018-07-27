Зарплата работников крупных и средних организаций Кургана увеличилась на 10 %

16:45 | 31.07.2018

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций Кургана за январь — май 2018 года увеличилась на 10 % и составила 32 586 рублей. Реальная заработная плата выросла на 7,7 %. Такие данные приводит Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли города.



Число безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, на 23 июля составило 2196 человек. Специалисты ведомства зафиксировали снижение на 7,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы на эту же дату составил 1,3 %. В 2017 году он достигал 1,4 %.