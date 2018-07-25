Улицу Витебского в Кургане перероют до 30 августа

14:48 | 27.07.2018

Движение транспорта по улице Витебского в Кургане будет закрыто до утра 30 августа, сообщает администрация Кургана. Это связано с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения на участке улицы от дома №11 до дома № 1 в 6а микрорайоне Заозерного.



По информации МКУ «Транспортное управление», движение автобусов маршрута № 365 будет осуществляться до остановочного пункта «6 микрорайон» (без заезда на Витебского).