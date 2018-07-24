Обязанности вице-губернатора Зауралья по экономразвитию возложены на заместителя Чебыкина

17:19 | 26.07.2018

Первый заместитель губернатора Курганской области Виктор Сухнев подписал распоряжение о возложении исполнения обязанностей вице-губернатора и директора Департамента экономического развития на Сергея Токарева. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.



Сергей Токарев занимал должность заместителя директора данного ведомства и начальника управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям.



Напомним, вице-губернатор по экономическому развитию Сергей Чебыкин подал в отставку 24 июля. Этот день в его рабочем кабинете силовые структуры провели обыск.