В Курганской области начнется массовая вакцинация скота, чтобы остановить распространение узелкового дерматита

14:38 | 23.07.2018

С 24 июля в Курганской области начнется массовая вакцинация скота во всех муниципальных образованиях против заразного узелкового дерматита. Об этом сообщила на сегодняшнем аппаратном совещании в правительстве региона начальник Управления ветеринарии Татьяна Сандакова. Напомним, в июле в частных подворьях Целинного района было выявлено данное вирусное заболевание крупного рогатого скота.



«Ведется экстренная вакцинация скота в Целинном и соседних районах, более 18 тысяч коров уже вакцинированы. С завтрашнего дня начнется вакцинация во всех муниципальных образованиях области. На выезде из Целинного района работают круглосуточные посты полицейских и ветеринарных специалистов, они следят за перемещением грузов и автотранспорта, так как вывоз крупного рогатого скота за пределы угрожаемой зоны пока запрещен», — сообщила Татьяна Сандакова.



Заболевание не опасно для человека, но может быстро распространяться среди животных из-за того, что переносят его кровососущие и другие насекомые.



