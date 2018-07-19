Благоустройство сквера у скульптуры «Молодые родители» в Кургане планируют закончить ко Дню города

12:30 | 20.07.2018

Благоустройство площадки на территории Фестивального сквера у скульптуры «Молодые родители» в Городском саду планируют закончить ко Дню города. Это подчеркнули во время выездного совещания на объекте руководители администрации Кургана.



По информации мэрии, на сегодняшний день бригады строителей заканчивают выравнивание площадки и приступают к установке нового плиточного покрытия. Помимо этого, контрактом предусмотрена замена разрушенных участков мраморной облицовки основания памятника, устройство подпорных стенок и стенок цветников из блоков «системы Макволл» (аналогично скверу в районе кафе «Ностальжи»). Стоимость работ составит более 4 миллионов рублей.



Фото kurgan-city.ru