Профсоюзы Зауралья отправили 13 тысяч подписей против закона о повышении пенсионного возраста президенту

18:22 | 19.07.2018

Федерация профсоюзов Курганской области отправила подписи под резолюцией митинга против законопроекта о повышении пенсионного возраста, который состоялся 12 июля, в органы власти и работодателям. Как сообщает пресс-центр, под документом поставили свои подписи 13 тысяч зауральцев.



Текст резолюции направили в адрес президента, Правительства РФ, Совета Федерации, Государственной Думы РФ, губернатору Курганской области, Курганской областной Думы и Объединению работодателей.



Напомним, Госдума уже приняла обсуждаемый законопроект в первом чтении. Документ предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет к 2026 году, для женщин — до 63 лет к 2034 году. Законопроект поддержали 328 депутатов, 104 выступили против. «За» голосовали только члены фракции «Единая Россия». Второе чтение, к которому депутаты подготовят поправки, состоится осенью.