На курганского студента, выбросившего в окно кота, завели уголовное дело

15:37 | 19.07.2018

В Кургане студенту, который убил кота, вышвырнув его из окна второго этажа, придется ответить за преступление перед законом. По факту жестокого обращения с животным в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщает областная прокуратура.



Жуткий инцидент произошел 28 июня. Пьяный молодой человек взял спящего кота в руки и выбросил его в окно. Питомец упал с большой высоты на бок. Кот угодил на осколки разбитого стекла на асфальте. Он встал на четыре лапы и остолбенел, а после повалился на землю и бился в конвульсиях. Все происходящее и смерть животного студент записывал на камеру, смеялся и цинично комментировал. Видео он выложил в Сеть.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, совершенное с публичной демонстрацией в Интернете). Прокуратура города принятое процессуальное решение признала законным. По результатам предварительного расследования прокурором будет рассмотрен вопрос о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.