Новый уральский полпред Николай Цуканов посетит Курган

15:38 | 17.07.2018

Новый полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Николай Цуканов совершит свой первый визит в Курган. Полпред прибудет в регион в среду, 18 июля.



Ожидается, что Николай Цуканов посетит «Курганстальмост», одно из крупнейших предприятий региона. Он пройдет по цехам, а также возложит цветы к памятнику Николая Парышева, который стоял во главе завода 18 лет.



Кроме того, полпред планирует посетить новую поликлинику в Заозерном, строительство которой было завершено совсем недавно. Завершится визит высокопоставленного гостя совещанием в региональном правительстве. Оно будет посвящено социально-экономическому развитию Курганской области.



Фото uralfo.gov.ru